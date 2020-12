Covid: tavolo confronto tra Asl Rm6 e sindaci, pronte 18 mila dosi vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un incontro davvero proficuo – ha evidenziato il sindaco Adriano Zuccalà all'indomani della video riunione – I dati che ci ha fornito il direttore Mostarda sulla situazione nella nostra Asl mostrano chiaramente come le misure messe in atto per contenere la pandemia, distanziamento sociale in primis, stanno dando i loro frutti. La buona notizia è che la Asl sta incrementando il personale sanitario in modo da poter gestire al meglio i prossimi mesi; è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro che si occuperà esclusivamente del vaccino anti-Covid. Adesso spetta a noi, in vista delle imminenti festività natalizie, cercare di non vanificare i risultati raggiunti finora". (Com)