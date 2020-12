Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione dell’88mo anniversario della città, il Comune di Latina ha organizzato un approfondimento sul tema dell’autostrada Roma-Latina e sull’importanza strategica dell’opera anche in ottica di rilancio post-Covid. Con il sindaco Damiano Coletta e la partecipazione di: Paola De Micheli - ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti; Mauro Alessandri - assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità della Regione Lazio; Antonella Polimeni - Rettrice università La Sapienza di Roma; Massimo Simonini - amministratore delegato Anas Spa; Giovanni Acampora - presidente della Camera di commercio Latina-Frosinone. Modera la giornalista Francesca Balestrieri. Evento in streaming (ore 10)- Conferenza stampa di Francesco Borgomeo, nuovo presidente Unindustria del Comprensorio di Cassino. Cassino, sede di Unindustria, corso della Repubblica 184 (ore 11) (segue) (Rer)