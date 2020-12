Cina: Alibaba, tecnologia di riconoscimento facciale "non è contro gli uiguiri"'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante della tecnologia cinese Alibaba ha preso le distanze dalla notizia riguardante un software di riconoscimento facciale ideata dalla sua unità di cloud computing che potrebbe aiutare gli utenti a identificare i membri della minoranza etnica musulmana degli uiguri in Cina. In un comunicato pubblicato online nella tarda serata di ieri, 17 dicembre, Alibaba ha affermato di essere "sgomenta nell'apprendere" che Alibaba Cloud ha sviluppato tale funzione. La tecnologia è stata utilizzata solo per test di capacità e non è stata implementata da alcun cliente, ha spiegato la società, aggiungendo che aveva "eliminato qualsiasi etichetta legata all'etnia" nei suoi prodotti. "Non permettiamo e non permetteremo che la nostra tecnologia venga utilizzata per prendere di mira o identificare gruppi etnici specifici", ha assicurato la compagnia. (segue) (Cip)