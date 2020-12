Brexit: Scalfarotto a "Nova", giusto "tenere il punto" su parità di condizioni per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea agisce positivamente “tenendo il punto” su alcuni temi centrali del negoziato con il Regno Unito sull’accordo commerciale post Brexit. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. "Credo che vadano tenuti alcuni punti fermi nella negoziazione, come quello per esempio della parità per le imprese del blocco europeo e del Regno Unito. Non è pensabile che il Regno Unito faccia concorrenza all’Ue dall’esterno. Bene fa la Commissione a essere ferma e i 27 Paesi membri ad avere una posizione unica. Credo che qualcuno a Londra puntasse sulla disgregazione del fronte europeo che invece è stato mirabilmente compatto sin dall’esito del referendum sulla Brexit. Credo che si debba tenere il punto e lo si terrà”, ha affermato Scalfarotto. “Dovessi scommettere un centesimo sull’esito della trattativa credo che finirà con il ‘no deal’, perché quando si fa una grande scelta di cambiamento come la Brexit, si tende a tagliare i ponti”, ha aggiunto il sottosegretario. (segue) (Les)