Brexit: Scalfarotto a "Nova", giusto "tenere il punto" su parità di condizioni per le imprese (2)

- Secondo Scalfarotto un “no deal” che farebbe male soprattutto a Londra: “L’Ocse calcola che il Regno Unito perderà 2,5 punti di Pil, mentre l’Ue a 27 perderà solo 0,5 punti. Ne resteremo colpiti, ma farà male più a loro. Confindustria calcolava che ci siano in ballo 23 miliardi di euro di export e avremo dei dazi abbastanza pesanti per la nostra economia: agroalimentare, tessile, calzaturiero, automotive. Si parla di 8-13 per cento di dazi. Dovremo assistere le nostre imprese in incombenze doganali più complesse, sarà un altro mondo”. Il sottosegretario, in conclusione, fornisce una sua valutazione politica sulla vicenda. “Credo che la Brexit sia stata un’enorme mossa protezionistica in un mondo che tende ad aprirsi. Chiusa l’operazione ci renderemo conto che non sarà stata un’operazione positiva per nessuno”, ha concluso Scalfarotto. (Les)