Ue: accordo presidenza tedesca e Parlamento su strumento di recupero e resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto nella notte un accordo provvisorio sullo strumento per il recupero e la resilienza, la Recovery and Resilience Facility che, con una dotazione finanziaria di 672,5 miliardi di euro, è al centro del Next Generation Eu. "L'accordo odierno con il Parlamento europeo sullo strumento per la ripresa e la resilienza è l'ultimo elemento chiave dello storico pacchetto di ripresa dell'Ue. Con 672,5 miliardi di euro la struttura invia un forte segnale di unità e determinazione dell'Europa per contrastare la crisi del Covid-19", ha commentato il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. "Darà un forte impulso alle nostre economie e consentirà agli Stati membri di plasmare un futuro più verde e più digitale per i cittadini e le imprese europee. Questo accordo è un passo fondamentale per garantire che il denaro tanto necessario possa iniziare a fluire il prossimo anno", ha aggiunto. (segue) (Beb)