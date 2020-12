Ue: accordo presidenza tedesca e Parlamento su strumento di recupero e resilienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento copre una serie di elementi, tra cui la portata dello strumento, i principi orizzontali, le norme generali di ammissibilità per i piani nazionali di risanamento e di resilienza, gli elementi da fornire in ciascun piano ei criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione. Almeno il 37 per cento della dotazione di ciascun piano deve sostenere la transizione verde e almeno il 20 per cento la trasformazione digitale. Il sostegno sarà strettamente collegato alle raccomandazioni del semestre europeo, che identificano le sfide centrali che ogni Stato membro deve affrontare per rafforzare la competitività e la coesione sociale ed economica. Inoltre, il Parlamento europeo sarà coinvolto più da vicino per tutta la durata dell'attuazione dello strumento, anche attraverso un dialogo sulla ripresa e la resilienza. L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto a entrambe le istituzioni per l'approvazione. (Beb)