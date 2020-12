Scuola: D'Incà, senza sacrifici durante le festa non si riaprirà il 7 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo tenere duro durante le feste perché senza questi sacrifici non si riapre la scuola il 7 gennaio. Lo ha detto Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, del M5s, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio 1. "Se faremo sacrifici durante le festività potremo riaprire". Le priorità sono la "scuola e vaccini per uscire dal tunnel e permettere alle prossime generazioni di riprendersi la propria vita", ha aggiunto. (Rin)