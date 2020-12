Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio, prefinanziamento Recovery al 13 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà del 13 per cento il prefinanziamento agli Stati membri dopo l'approvazione dei piani di ripresa e resilienza. E' la percentuale concordata tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul meccanismo di recupero e resilienza (la Recovery and Resilience Facility). Lo si apprende dalla Commissione europea che accoglie con favore l'accordo politico raggiunto e che ha sottolineato che il dispositivo di recupero e resilienza è lo strumento chiave al centro di Next Generation Eu, il piano dell'Unione europea per uscire dalla crisi attuale. La Commissione ha spiegato che metterà a disposizione 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti intrapresi dagli Stati membri, svolgerà un ruolo cruciale nel mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le transizioni verdi e digitali. L'accordo, che richiede l'approvazione finale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede che il campo di applicazione del dispositivo sarà strutturato intorno a sei pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita e posti di lavoro intelligenti, sostenibili e inclusivi; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza; e politiche per la prossima generazione, bambini e giovani, compresa l'istruzione e le competenze. (segue) (Beb)