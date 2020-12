Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio, prefinanziamento Recovery al 13 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030 rispetto al 1990, gli Stati membri dovrebbero dare la priorità alle riforme e agli investimenti che sostengono la transizione climatica. L'accordo prevede che un minimo del 37 per cento della spesa per investimenti e riforme contenute in ciascun piano nazionale di ripresa e resilienza dovrebbe sostenere gli obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme devono rispettare il principio "non danneggiare in modo significativo", garantendo che non danneggino in modo significativo l'ambiente. Inoltre, un minimo del 20 per cento della spesa per investimenti e riforme contenute in ogni piano nazionale dovrebbe sostenere la transizione digitale. I piani di ripresa e resilienza dovrebbero inoltre contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo, il quadro per il coordinamento delle politiche economiche e sociali in tutta l'Unione. L'accordo prevede un ruolo forte per il Parlamento europeo nella governance del dispositivo. Un regolare "dialogo sulla ripresa e la resilienza" consentirà al Parlamento di invitare la Commissione a discutere i diversi punti relativi allo strumento. (segue) (Beb)