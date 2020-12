Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio, prefinanziamento Recovery al 13 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà stabilito e reso pubblicamente disponibile un quadro di valutazione per fornire informazioni sui progressi nell'attuazione del dispositivo e dei piani nazionali. Gli Stati membri dovranno mettere in atto misure rigorose per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per prevenire frodi, corruzione e conflitti di interesse. È stato inoltre convenuto che il 13 per cento dell'importo totale assegnato agli Stati membri sarà messo a disposizione in prefinanziamento dopo l'approvazione dei piani di ripresa e resilienza, per garantire che il denaro inizi a fluire il prima possibile per sostenere la nascente ripresa economica. Il testo del regolamento dovrà ora essere finalizzato a livello tecnico. Il Parlamento europeo e il Consiglio devono quindi approvare formalmente il testo affinché il regolamento possa entrare in vigore il prima possibile. Una volta entrato in vigore il regolamento, gli Stati membri potranno presentare i propri piani di ripresa e resilienza, definendo un pacchetto coerente di riforme e progetti di investimento. (Beb)