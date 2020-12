Brexit: Johnson, negoziati in una "situazione molto seria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato dal primo ministro britannico, Boris Johnson, dopo una telefonata con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, i negoziati per il raggiungimento di un accordo commerciale post Brexit con l'Unione europea sarebbero in una "situazione molto seria". Johnson ha ribadito che "il tempo è poco", e che uno scenario senza accordo è "molto plausibile" a meno che la posizione europea non cambi "sostanzialmente". Von der Leyen, dal canto suo, ha affermato che potrebbe essere "molto difficile" superare le "grandi differenze", soprattutto in materia di pesca, anche se ha riconosciuto come fossero stati fatti "progressi sostanziali su molte questioni". Il capo negoziatore britannico David Frost ha ripreso il tono del primo ministro, twittando che "la situazione dei nostri colloqui con l'Ue è molto seria questa sera. I progressi sembrano essersi bloccati, e il tempo sta per finire". I leader del Parlamento europeo hanno stabilito domenica come limite ultimo perché essi possano ricevere il testo di un eventuale accordo, in modo da poterlo discutere e votare. Diversi parlamentari europei di lungo corso hanno fatto sapere di "non voler essere affrettati" nell'approvare un accordo da parte loro. (Rel)