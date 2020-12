Imprese: consorzio guidato da cinese Tencent acquista altra quota del 10 per cento di Universal Music Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio guidato dal gruppo cinese Tencent ha acquisito un ulteriore 10 per cento delle quote di Universal Music Group (Umg), controllata di Vivendi. L'operazione è condotta "sulla base di un valore d'azienda di 30 miliardi di euro per il 100 per cento del capitale di Universal Music Group", ha spiegato con un comunicato Vivendi. Il consorzio era entrato nel capitale alla fine del 2019 con una partecipazione del 10 per cento e aveva la possibilità di acquisirne il 10 per cento supplementare fino al 15 gennaio del 2021.(Frp)