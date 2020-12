Libia: Sereni, "non è cambiata la linea", impegnati a stabilizzazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Esteri Marina Sereni è intervenuta a "Radio 24" a proposito della liberazione dei pescatori italiani. "Era molto importante giungere a questo risultato. In questi mesi abbiamo avuto continui contatti con i familiari dei pescatori, il sindaco di Mazara, gli armatori e sentivamo una fortissima partecipazione popolare del Paese per questa vicenda. Attraverso i Servizi e la diplomazia abbiamo parlato con tutti gli interlocutori affinché si potessero liberare i nostri connazionali, nell'idea di fare tutto il possibile per questo obiettivo, nell'ambito ovviamente del lecito", ha detto. La vice ministra ha aggiunto: "Non è cambiata la linea politica del Governo sulla Libia. Come ha detto ieri il ministro (Luigi) Di Maio, noi siamo impegnati per la stabilizzazione di quel Paese, perché regga il cessate il fuoco e perché da qui si passi all'unificazione delle istituzioni e al dialogo politico. L'Italia ha sempre più di ogni altro sostenuto l'impegno delle Nazioni Uniti in questa direzione. L'incontro di ieri tra il premier Conte, il ministro e Khalifa Haftar - il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) - è stato necessario, nell'ambito di fare, come si è detto, tutto il possibile per riportare a casa i nostri pescatori, ma sono certa che non modifica il ruolo e la posizione dell'Italia rispetto alla vicenda libica: e cioè sostegno all'azione Onu, favorendo tramite la diplomazia un dialogo politico tra le parti, che sta andando avanti seppure in una situazione difficilissima". (Res)