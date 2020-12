Gentiloni: "Bene l'accordo sul Recovery, ora la ricostruzione delle nostre economie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo strumento di recupero e resilienza (la Recovery and Resilience Facility) apre la strada alla ricostruzione e alla trasformazione dell'economia europea. Questo il commento del commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'accordo raggiunto tra Parlamento europeo e la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea sul meccanismo al centro del Next Generation Eu. "Il Recovery and Resilience Facility apre la strada all'Europa non solo per ricostruire la sua economia dopo la pandemia, ma anche per trasformarla. Desidero ringraziare la presidenza tedesca e i negoziatori del Parlamento europeo per aver contribuito a realizzare questo solido accordo", ha affermato. "Ora abbiamo un'opportunità unica per mantenere i nostri impegni ambientali, per accelerare la transizione al digitale, per aumentare le competenze e affrontare la disuguaglianza", ha aggiunto. "Per sfruttare al meglio questa opportunità, la Commissione e le autorità nazionali devono lavorare fianco a fianco per approvare rapidamente e quindi attuare efficacemente una serie di piani nazionali ambiziosi e credibili. Mentre quest'anno triste volge al termine, guardiamo avanti al 2021 con ottimismo e determinazione", ha concluso. (Beb)