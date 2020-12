Omc: Scalfarotto a "Nova", nuova amministrazione Usa potrebbe far ripartire l'organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) è un’organizzazione bloccata ma è necessario fare di tutto per rimetterla in moto e la nuova amministrazione statunitense potrebbe aiutare in questo senso. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “L’Omc è bloccata al punto che non ha neanche il vertice. Non siamo stati in grado di nominare il nuovo direttore generale, il processo è stato bloccato dagli Stati Uniti. L’Omc ha questa caratteristica, ovvero è forse l’unica organizzazione internazionale che ha un potere giurisdizionale vero: ha un tribunale che emette delle sentenze che sono vincolanti e riconosciute da tutti, ma in questo momento i giudici sono usciti dal mandato per scadenza e anche in questo caso un veto sull’elezione. Manca il numero legale”, ha spiegato Scalfarotto. “C’è una seconda funzione importante che è quella negoziale, perché l’Omc funziona sul principio dell’unanimità e ci sono veti incrociati che, per esempio, nell’ultima riunione ministeriale del dicembre 2017 a Buenos Aires, ha visto oltre 160 delegazioni riunirsi in Argentina per non decidere nulla, una cosa molto frustrante”, ha aggiunto il sottosegretario. (segue) (Les)