Omc: Scalfarotto a "Nova", nuova amministrazione Usa potrebbe far ripartire l'organizzazione (2)

- Scalfarotto si è espresso anche sul tema della Brexit e del suo impatto sull’Omc. “Non so se la Brexit favorirà una riforma dell’Omc ma io mi aspetto è che la nuova amministrazione Usa assuma un atteggiamento diverso rispetto a tutti i fori internazionali, con gli Usa che tornano a essere un motore propulsore e non a bloccarla come negli ultimi quattro anni”, ha detto, aggiungendo che, tuttavia, ci sono molte cose che vanno risolte. “Pensare che ci sia un’Omc che si rifiuta di lavorare sull’ecommerce è incredibile; o che non riesce a dire che la pesca illegale è illegale; o che considera Paesi in via di sviluppo le principali economie del mondo”, ha detto ancora il sottosegretario. “Abbiamo bisogno di una leadership forte: il processo decisionale ha individuato due donne, la coreana Yoo Myung-hee e la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, che al momento è avanti nelle consultazioni ed è la probabile nuova direttrice generale. Speriamo che con una leadership carismatica si riesca a ridare alla comunità internazionale un’organizzazione molto importante. Come diceva il filosofo francese, Frederic Bastia, dove non passano le merci, passano gli eserciti. Il commercio internazionale è molto importante”, ha aggiunto Scalfarotto. (segue) (Les)