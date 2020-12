Omc: Scalfarotto a "Nova", nuova amministrazione Usa potrebbe far ripartire l'organizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha spiegato anche le cause tecniche del blocco dei lavori dell’organizzazione. “Il blocco si è verificato sulla scelta della candidata nigeriana che ha anche passaporto statunitense. Non è chiaro se gli Usa abbiano posto un veto sulla persona o per bloccare le attività dell’organizzazione. Magari è un ostacolo surrogato anche da loro motivi validi, ma certo è stato un ulteriore passo dell’amministrazione Trump per bloccare un’organizzazione che stavano già bloccando con la mancata elezione dei giudici”, ha proseguito il sottosegretario. “Tutti i candidati erano molto forti e le due finaliste ne sono un esempio: la coreana Yoo è la ministra del Commercio della Corea del Sud, mentre la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, che sembra favorita, è l’ex numero 2 della Banca mondiale, è nel board di Twitter, e nell’alleanza globale dei vaccini, insomma è una persona di grande caratura”, ha detto Scalfarotto, concludendo con un auspicio: “Credo che nelle scelte dell’amministrazione Biden sta facendo in questa fase di transizione ci sia una tendenza verso una maggiore cooperazione con le organizzazioni multilaterali e questo è sicuramente positivo”. (Les)