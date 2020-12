Giappone: Boj proroga proroga impiego fondi emergenziali sino a setembre 2021 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato lo scorso 11 dicembre l’impiego di altri 385,62 miliardi di yen (circa 3,7 miliardi di dollari) provenienti da fondi di riserva nazionale per il finanziamento di ulteriori misure di stimolo all’economia colpita dal coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui gran parte dei fondi verranno destinati alla proroga per cinque mesi del programma di sussidio al turismo interno “Go To Travel”, la cui scadenza era originariamente prevista per fine gennaio 2021. 73,69 miliardi di yen verranno invece destinati a un ulteriore potenziamento delle misure di sostegno finanziario alle famiglie monoparentali. (Git)