Usa: "Fox News", il nome di Biden compare tra la corrispondenza d'affari del figlio Hunter

- Una serie di messaggi di testo del 2017, scambiati dagli ex partner in affari di Hunter Biden James Gilliar e Tony Bobulinsky, includono riferimenti al "coinvolgimento di Joe (Biden, presidente eletto degli Stati Uniti) nella joint venture con la compagnia energetica cinese Cefc, per farla apparire "un vero e proprio business di famiglia" agli occhi dei cinesi. Lo ha rivelato "Fox News", che ha pubblicato i messaggi di testo ieri, 17 dicembre. I messaggi, parte di una conversazione relativa agli accordi di collaborazione con l'azienda cinese, indicano il possibile coinvolgimento di Biden negli affari del figlio Huter, oggetto di quattro indagini federali per evasione fiscale e riciclaggio di denaro. E-mail dal contenuto simile erano state rinvenute nel portatile appartenuto a Hunter Biden che aveva innescato uno scandalo poche settimane prima delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. In un messaggio di testo risalente all'11 maggio 2017, Gilliar scrive a Bobulinsky: "Hai ragione. Mettiamo in piedi quest'azienda, poi spieghiamo ad H (Hunter) cosa c'è in ballo e coinvolgiamo Joe". In un altro messaggio, Gilliar da riferimento ad un "incontro con Joe domenica". In un terzo messaggio, Gilliar avverte di "non menzionare il coinvolgimento di Joe, tranne quando siamo faccia a faccia. So che lo sai, ma sono paranoici al riguardo". La corrispondenza divulgata da "Fox News" include messaggi tra Gilliar, Bobulinsky, Hunter Biden e lo zio Jim Biden. Biden ha sempre negato di aver partecipato ad alcun titolo agli affari del figlio. (segue) (Nys)