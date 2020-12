Usa: "Fox News", il nome di Biden compare tra la corrispondenza d'affari del figlio Hunter (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non avevo chiesto io di incontrare Joe” Biden, ha affermato l’ex ad di SinoHawk Holdings. “Mi hanno parlato della capacità della famiglia Biden di connettermi (…) e di sviluppare le attività di SinoHawk negli Usa e a livello globale in partenariato con Cefc”. Nel corso dell’intervista a “Fox News”, Bobulinski ha dichiarato in particolare di aver discusso con Cefc un accordo di distribuzione di pacchetti azionari da 10 milioni di dollari, 5 dei quali sarebbero andati ai Biden, e 5 come contributo alla capitalizzazione di SinoHawk. Secondo “Fox News”, la testimonianza di Bobulinski corroborerebbe alcune delle mail rinvenuto nel computer portatile appartenuto a Joe Biden, e risalenti al 13 maggio 2017. In una delle email, in particolare, viene citata la discussione di “pacchetti di remunerazioni” per sei persone in affari con la società energetica cinese Cefc. (Nys)