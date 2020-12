Imprese: automotive, l'ad di Toyota stronca l'elettromobilità, "è sopravvalutata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le auto elettriche sono sopravvalutate, e la conversione di massa all'elettromobilità sarebbe economicamente insostenibile, e porrebbe le auto fuori dalla portata della gente comune. Lo ha dichiarato Akio Toyoda, amministratore delegato della prima casa automobilistica al mondo, Toyota Motor Co. Durante la conferenza stampa di fine anno nella veste di presidente dell'Associazione del costruttori di auto del Giappone, l'ad ha definito quello delle auto elettriche un settore "sopravvalutato, destinato al collasso": secondo l'amministratore delegato, i sostenitori dell'elettromobilità non tengono in considerazione il costo della transizione sistemica a tale tecnologia, e il fatto che le auto elettriche, promosse come tecnologia a zero emissioni, in realtà hanno un bilancio ambientale netto peggiore delle auto con motore a combustione, considerati i costi e le procedure di assemblaggio, il mix energetico globale di generazione dell'energia elettrica, e i costi e le dispersioni per la distribuzione di tale energia attraverso le reti. (segue) (Git)