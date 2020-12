Imprese: automotive, l'ad di Toyota stronca l'elettromobilità, "è sopravvalutata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Toyoda, se il Giappone si convertisse all'elettromobilità il paese non sarebbe in grado di far fronte alla domanda di energia elettrica nei mesi estivi; l'infrastruttura necessaria a sostenere un parco auto interamente elettrico, ha aggiunto Toyoda, costerebbe al Giappone tra i 14mila e i 37mila miliardi di yen (da 135 a358 miliardi di dollari). "Quando i politici vanno lì fuori a dire 'liberiamoci dalle auto a benzina', comprendono davvero queste dinamiche?" ha chiesto Toyoda. L'ad ha anche avvertito che se il Giappone abolirà davvero le auto a benzina dal 2035, come ventilato dal primo ministro Yoshide Suga e da altri capi di Stato e di governo di tutto il mondo, "l'attuale modello di business dell'industria automobilistica collasserà, causando la perdita di milioni di posti di lavoro". Toyoda ha anche evidenziato le contraddizioni sul fronte ambientale: "Più veicoli elettrici produciamo, più salgono le emissioni di anidride carbonica", ha avvertito l'ad, esprimendo anche il timore che i regolamenti sempre più restrittivi, i costi crescenti e i limiti strutturali rendano l'automobile un bene al di fuori della portata del ceto medio. (Git)