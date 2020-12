Usa: misure di stimolo, incombe la scadenza per il rifinanziamento del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso ha impresso una ulteriore accelerazione ai negoziati per un nuovo pacchetto di misure di stimolo economico in risposta alla pandemia di coronavirus, che però paiono destinati a protrarsi oltre la scadenza per il rifinanziamento delle attività governative alla mezzanotte di oggi, 18 novembre. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che ogni sei mesi il Congresso deve approvare una deroga al limite legale massimo di indebitamento dello Stato federale, per consentire la prosecuzione delle attività di governo ordinarie. Il Congresso ha allegato le misure di stimolo al rifinanziamento delle attività governative, che dunque paiono destinate ad un arresto temporaneo, in attesa del raggiungimento di un'intesa tra Repubblicani e Democratici. I piani attualmente negoziati dal Congresso prevedono misure di stimolo per 900 miliardi di dollari, da allegare ai 1.400 miliardi di dollari necessari a finanziare lo Stato federale sino al primo ottobre 2021. (Nys)