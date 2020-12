Giappone: 1.110 autovetture bloccate a causa delle neve a Niigata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 1.110 autovetture sono rimaste bloccate nel corso della notte in una autostrada nella prefettura giapponese di Niigata, a causa di una abbondante nevicata che ha reso impossibile la circolazione. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui la Polizia e la protezione civile sono intervenuti per redirigere il traffico e prestare assistenza agli automobilisti bloccati nelle loro autovetture. La nevicata abbattutasia sulla prefettura lungo la costa nord-occidentale del Giappone ha bloccato l'autostrada Kanetsu, che collega Niigta a Tokyo. Nell'area sono intervenute anche le Forze di autodifesa, che hanno distribuito cibo, carburante, coperte e gabinetti portatili non solo agli automobilisti, ma a residenti isolati a causa della neve. (Git)