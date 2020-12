Usa-Hong Kong: Washington vara allerta viaggi, equipara l'ex colonia britannica alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha equiparato Hong Kong alla Cina continentale, emanando un'allerta viaggi che mette in guardia i cittadini statunitensi dal rischio di arresti arbitrari nella ex colonia britannica, a seguito dell'entrata in vigore in quel territorio della nuova legge sulla sicurezza nazionale. La decisione del dipartimento di Stato, divenuta effettiva ieri, 17 dicembre, porta l'allerta viaggi per Hong Kong al livello tre, il secondo più elevato nella scala predisposta dal governo federale Usa. Il dipartimento ha ribadito l'allarme lanciato lo scorso settembre, affermando che l'entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale comporta il rischio di un "esercizio unilaterale e arbitrario del potere di polizia e sicurezza" da parte delle autorità cinesi. (Nys)