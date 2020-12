© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 18 dicembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2012m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: pressioni medio-alte favoriscono una giornata di bel tempo con ampio soleggiamento tra Val d'Aosta e alto Piemonte; più nuvoloso tra basso Piemonte e Liguria con anche pioviggini o deboli piogge su quest'ultima. Qualche foschia o banco di nebbioa tra notte e mattina in pianura. Venti fino a moderati da Nord tra genovese e Ponente ligure. Qualche gelata solo sui fondovalle alpini. (Rpi)