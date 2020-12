Governo: Bellanova a "Il Mattino", basta consulenti, largo alla politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attesissimo faccia a faccia tra Italia Viva e il premier è durato pochissimo, 40 minuti circa: difficile immaginare che siano state sciolte tutte le vostre riserve sulla permanenza nel governo. "È stato un primo passo per un possibile chiarimento - spiega a "Il Mattino" Teresa Bellanova, ministra per le Politiche agricole e capo delegazione di Italia Viva al governo -. Abbiamo consegnato al premier i nostri rilievi politici sul metodo e sul merito, le questioni da mesi all'ordine del giorno, i nodi da sciogliere. E due sole parole d'ordine: discontinuità e pari dignità". "Se non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un passaggio particolarmente stretto per la nostra permanenza al governo, - continua - ritengo impossibile proseguire senza affrontare e sciogliere i nodi politici che poniamo. Non abbiamo mai tirato a campare, tantomeno possiamo permettercelo adesso. Mi auguro sia la regola di tutti, non solo la nostra. Ora tocca a Conte che ha definito interessante e utile la lettera di Matteo Renzi". (segue) (Res)