Governo: Bellanova a "Il Mattino", basta consulenti, largo alla politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto criticata la decisione del premier di affidare a tecnici esterni la gestione dei fondi Ue, parlando di Parlamento esautorato. "Abbiamo criticato la totale assenza di discussione su un modello di governance che ci è stato consegnato dalla notte alla mattina. I motivi li abbiamo esplicitati da subito, e non hanno nulla a che fare con l'ipotesi di un eventuale futuro politico di Giuseppe Conte di cui ho solo letto sulla stampa e certo non mi appassiona come argomento. Contestiamo radicalmente, questo sì, il consulentificio che quella governance richiama e il commissariamento di ministeri, Regioni, pubblica amministrazione, con poteri straordinari affidati a perfetti sconosciuti scelti per via amicale". "Ad essere esautorato in quel disegno - aggiunge - non era solo il Parlamento, ma anche i ministri, le parti sociali. Insomma, la Politica, con la 'p' maiuscola. Che serva una regia centrale attenta alla fase esecutiva dei progetti mi pare ovvio, che questa debba rispondere solo al Presidente del Consiglio e a un triumvirato mi pare arbitrario e anche incostituzionale", ha concluso Bellanova. (Res)