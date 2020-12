Imprese: Salzano (Simest) a "Il Sole 24 Ore", gli imprenditori non sono soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo è fare in modo che gli imprenditori non si sentano soli e che recuperino la piena fiducia nel ruolo delle istituzioni e dello Stato e nella loro capacità di aiutarli nel momento in cui si trovano in difficoltà". Lo ha detto a "Il Sole 24 Ore" Pasquale Salzano, che ha lasciato esattamente dodici mesi fa la guida dell'ambasciata italiana a Doha, in Qatar, dove era arrivato due anni prima dopo una lunga esperienza in Eni, per intraprendere la nuova sfida di presidente della Simest, il perno del patto per l'export, fortemente voluto dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e sostenuto dall'intero governo. "Ci siamo trovati al centro di questa strategia - spiega il presidente - e siamo intervenuti in prima linea nell'emergenza con risorse senza precedenti a valere sul Fondo 394 che Simest gestisce per conto della Farnesina: 13 mila domande per un controvalore di oltre 4 miliardi". Quanto al futuro di Simest, oggi riceviamo e valutiamo l'interesse delle imprese a intervenire nei mercati esteri. Il passo in più che vorremmo e potremmo fare è quello di essere più proattivi e di andare noi a intercettare le possibili opportunità di investimento sui mercati internazionali perle piccole e medie aziende della penisola", ha concluso Salzano.(Res)