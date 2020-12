Imprese: Milleri è il nuovo amministratore delegato di EssilorLuxottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Milleri è diventato il nuovo amministratore delegato del gruppo franco-italiano EssilorLuxottica, mentre Paul Saillant è voce-amministratore delegato. Lo ha reso noto l'azienda con un comunicato, dove si legge che il vicepresidente esecutivo Hubert Sagnieres ha lasciato le deleghe rimanendo vice presidente non esecutivo del gruppo. Il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, ha "deciso volontariamente di lasciare le sue funzioni operative all'interno di EssilorLuxottica e resterà presidente non esecutivo". Una scelta presa per "assicurare il rispetto del principio di equilibrio dei poteri". Il gruppo ha spiegato che le nomine di Milleri e Saillant resteranno in vigore "fino alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea generale annuale degli azionisti nel 2021". (Frp)