Usa-Australia: telefonata Pompeo-Payne

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha parlato oggi con il Ministro degli Esteri australiano Marise Payne. Lo fa sapere il dipartimento di Stato in una nota. Durante la telefonata, i due hanno riaffermato la forza dell'Alleanza Usa-Australia, che si basa su valori condivisi di democrazia, diritti umani e stato di diritto, su interessi strategici comuni e sulla loro "amicizia duratura". Il Segretario e il Ministro degli Esteri hanno anche discusso la crescente importanza degli sforzi collettivi del Quad per far progredire la regione indopacifica e "contrastare le crescenti minacce della Repubblica Popolare Cinese alle nostre economie", si legge nella nota.(Nys)