Brasile: ministro Turismo chiede di evitare lockdown per non rallentare ripresa settore (2)

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aveva ratificato le dimissioni di Antonio da ministro a seguito di una polemica con un altro esponente dell'esecutivo, il ministro della Segreteria di governo, Luiz Eduardo Ramos. In una discussione nel gruppo di ministri di WhatsApp, rivelata dal portale "G1", Antonio avrebbe accusato Ramos di aver tramato per chiedere a Bolsonaro le sue dimissioni da ministro del Turismo. "Non mi sorprende che abbia chiesto la mia testa", è il virgolettato attribuito ad Antonio, secondo cui la manovra era stata fatta per insediare al Turismo un uomo gradito al cosiddetto "centrao", l'insieme delle forze parlamentari di centro da cui dipende la attesa elezione del presidente della Camera. Un'accusa corroborata da accuse di "traditore" rivolte al collega di governo. "Sto lasciando l'incarico non per incompetenza, ma per una polemica. Sto uscendo perché ho avuto una certa divergenza con un ministro e a un certo punto ho anche ecceduto con le parole, riconosco", ha detto Antonio in un video di saluto rilanciato dallo stesso portale. (Brb)