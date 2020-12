Giappone: via libera del governo alla costruzione di due cacciatorpediniere Aegis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha formalmente approvato oggi, 18 dicembre, la costruzione di due nuovi cacciatorpediniere lanciamissili dotati di sistemi di combattimento Aegis. Il governo ha anche approvato lo sviluppo di missili antinave a lungo raggio, mentre non si è spinto sino all'approvazione di un piano per dotare le Forze di autodifesa di missili da crociera in grado di colpire basi militari in territorio ostile. Il ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, aveva già anticipato il piano relativo all'assemblaggio dei due nuovi cacciatorpediniere durante un incontro del Partito liberaldemocratico incentrato sui temi della difesa e della sicurezza. Il Giappone valutava da mesi tre piani alternativi per l’ampliamento della sua flotta di cacciatorpediniere lanciamissili, a seguito della decisione del governo dell’ex primo ministro Shinzo Abe di archiviare i piani per l’acquisto di due sistemi di intercettazione terrestri Aegis Ashore, osteggiati dalle comunità locali e oggetto di continui aumenti dei costi. (segue) (Git)