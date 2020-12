Usa: coronavirus, quasi 8 milioni caduti in povertà da quest'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi otto milioni di statunitensi sono caduti in povertà a partire da quest'estate, secondo un nuovo studio che valuta l'impatto della pandemia di coronavirus sul numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Ne parla il sito di approfondimento politico "The Hill". "Questo è il più grande aumento di poveri in un solo anno negli ultimi 60 anni, da quando il governo ha iniziato a monitorare la povertà", ha detto James Sullivan, professore a Notre Dame e uno degli autori dello studio, parlando alla "Washington Post", e quasi il doppio dell'aumento successivo durante la crisi petrolifera del 1979 e del 1980. (Nys)