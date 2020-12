Onu: Covid, per il segretario generale Guterres virus non si combatte con nazionalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres ha chiesto un'equa distribuzione del vaccino contro il coronavirus nel mondo. “Dobbiamo assicurarci che questo vaccino sia accessibile e disponibile per tutti e ovunque”, ha dichiarato Guterres al termine l'incontro con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, da cui è stato ricevuto oggi a Berlino. Il segretario generale delle Nazioni Unite sarà in visita nella capitale della Germania fino a domani, 18 gennaio. In mattinata, Guterres sarà al Bundestag per tenere un discorso in occasione del 75mo anniversario dell'istituzione delle Nazioni Unite. Seguirà un colazione di Stato tra Guterres e il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Al termine dei colloqui con Maas, il segretario generale dell'Onu ha, inoltre, affermato che, nella lotta contro la pandemia, è necessario fornire “un sostegno efficiente” ai paesi in via di sviluppo. In caso contrario, potrebbe fallire anche il contrasto alla Sars-Cov2 nei paesi industrializzati. Per Guterres, dunque, “non combatteremo il Covid con il nazionalismo, ma con la cooperazione internazionale”. Per tale motivo, ha sottolineato il segretario generale delle Nazioni, si deve aumentare l'impegno nel finanziamento di Covax, iniziativa per l'accesso all'immunizzazione contro il Covid-19 in tutto il mondo, coordinata da Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Alleanza Gavi e Coalizione per le innovazioni in materia di preparazione alle epidemie (Cepi). (segue) (Geb)