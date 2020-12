Elezioni Usa: tribunale della Georgia respinge causa dei repubblicani su frodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale oggi ha respinto una causa repubblicana che, secondo quanto riportato dai media, cercava di modificare le procedure di voto per assenteismo della Georgia in vista delle due elezioni del Senato del mese prossimo. L'Atlanta Journal-Constitution" ha riferito che il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha respinto la causa del 12° Comitato distrettuale repubblicano del Congresso durante l'udienza di oggi. Il giudice, nominato da George W. Bush, ha affermato che le accuse dei querelanti secondo le quali il processo di votazione per corrispondenza aumenta la probabilità di frodi elettorali non era abbastanza sostanziale da giustificare un cambiamento delle regole nel corso di un'elezione per ballottaggio.(Nys)