Germania: Ischinger (Msc), stop SpD ad acquisto droni da guerra “deplorevole”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza (Msc), Wolfgang Ischinger, è intervenuto nel dibattito in corso in Germania sullo stop che il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha imposto all'acquisto per le Forze armate (Bundeswehr) dei droni da guerra Heron Tp, sviluppati dalle Industrie aerospaziali israeliane (Iai). Intervistato dal quotidiano “Der Tagesspiegel”, Ischinger ha dichiarato: “Trovo profondamente deplorevole compiere questo passo indietro”. La questione è stata “effettivamente discussa fino in fondo”, ha sottolineato il presidente della Msc, secondo cui la SpD aveva segnalato di essere “pronta all'acquisto” dei droni di Iai. L'operazione è stata bloccata dai socialdemocratici almeno fino alla fine della legislatura del Bundestag, a settembre del 2021. Si tratta di un autentico dietro-front, poiché la SpD si era già detta favorevole all'acquisizione degli Heron Tp. Tuttavia, il 15 dicembre scorso, la dirigenza di sinistra e l'ala pacifista del partito hanno avviato la retromarcia, sostenendo che la questione non sarebbe stata oggetto del dibattito previsto dal patto su cui si fonda il governo di Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e SpD, in carica in Germania dal 14 marzo 2019. Come evidenziato da Ischinger, l'acquisto degli Heron Tp deve essere effettuato per proteggere i militari tedeschi impegnati nelle operazioni all'estero. (segue) (Geb)