Usa: due studenti condannati per aver violato la quarantena nelle Isole Cayman

- Una studentessa universitaria diciottenne della Georgia e il suo fidanzato sono stati condannati a quattro mesi di prigione nelle Isole Cayman per presunta violazione di severe misure di coronavirus alla fine di novembre, secondo il sito "The Hill". Skylar Mack e il suo fidanzato Vanjae Ramgeet, che vive alle Isole Cayman, si sono entrambi dichiarati colpevoli di un'accusa di non aver rispettato le norme anti Covid-19. Mack è arrivata alle Isole Cayman il 27 novembre ed è stata sottoposta a una quarantena di almeno 14 giorni secondo le direttive del governo. Due giorni dopo, Mack ha lasciato la sua residenza dopo aver rimosso un braccialetto che permette al governo di tracciare elettronicamente la posizione di coloro che devono rimanere a casa per poter guardare il suo ragazzo gareggiare in una gara di jet ski. I due sono stati arrestati in flagranza di reato e subito processati. (Nys)