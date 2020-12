Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione dell’88° anniversario della città, il Comune di Latina ha organizzato un approfondimento sul tema dell’autostrada Roma-Latina e sull’importanza strategica dell’opera anche in ottica di rilancio post-Covid. Con il sindaco Damiano Coletta e la partecipazione di: Paola De Micheli - ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti;Mauro Alessandri - assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità della Regione Lazio; Antonella Polimeni - Rettrice università La Sapienza di Roma;Massimo Simonini - amministratore delegato Anas Spa; Giovanni Acampora - presidente della Camera di commercio Latina-Frosinone. Modera la giornalista Francesca Balestrieri. (ore 10)- Conferenza stampa di Francesco Borgomeo, nuovo presidente del Comprensorio di Cassino.Cassino, sede di Unindustria, corso della Repubblica 184 (ore 11)- Presentazione del Progetto di RiEvoluzione del ciclo dei rifiuti, per costruire un'idea di futuro nella Capitale con Roberto Scacchi presidente Legambiente Lazio, Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente, Maria Teresa Cipollone Comitato Valle Galeria Libera, Maurizio Gubbiotti presidente RomaNatura, Agostino Re Rebaudengo presidente Asja Ambniente Italia, Valerio Paolini Cnr, Cristiana Avenali responsabile contratti Fiume e piccoli Comuni Regione Lazio, Enzo Favoino Zero Waste Europe, Cristina Costarelli vicepresidente Associazione Nazionale Presidi, Claudia Brunori Enea responsabile divisione uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli, Daniele Fortini presidente Lazio Ambiente. (ore 11:30)- Management delle aziende sanitarie, domani on line la conclusione della prima edizione del Corso Altems Università Cattolica e Regione Lazio. (ore 14)- Inaugurazione di due murales di Leonardo Crudi e Elia Novecento, due tra i maggiori esponenti della Street Art romana.Roma, Tor Bella Monaca, via dell’Archeologia 74 (ore 15) (Rer)