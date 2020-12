© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Consiglio di amministrazione di Trenitalia, che sarà nominato dalla prossima assemblea, sarà composto da Michele Pompeo Meta, in qualità di presidente e Luigi Corradi con l'incarico di Amministratore delegato e Direttore generale. E' quanto si legge in una nota di Ferrovie dello Stato italiane. (Com)