Roma: Raggi, città pronta per sperimentare nuova tecnologia light fidelity.

- "Roma vuole essere una città all’avanguardia: con entusiasmo sperimentiamo nuove tecnologie per portare la città verso un futuro sempre più 'smart'. Siamo pronti per testare una tecnologia di cui negli ultimi tempi si parla molto: Li-Fi, light fidelity. Una tecnologia wireless che utilizza le onde luminose emesse da lampadine a Led per trasmettere dati e informazioni". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Più veloce, più efficiente e più sicuro del wi-fi. Non più onde radio, quindi - aggiunge Raggi - ma luce. In pratica, attraverso una lampadina sarà possibile connettersi a Internet. Roma sarà presto protagonista di questa sperimentazione all’interno di alcuni istituti scolastici. È fondamentale, quando si parla di innovazione, lavorare mettendo al centro la persona e le sue esigenze. La tecnologia deve svilupparsi al fine di rendere sempre più semplice, inclusivo e intuitivo l’accesso ai servizi, all’informazione. Ed è importante farlo partendo proprio dai più giovani". (segue) (Rer)