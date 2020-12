Onu: Covid, per il segretario generale Guterres virus non si combatte con nazionalismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenziato da Guterres, il progetto Covax presenta un deficit di finanziamento di oltre cinque miliardi di dollari entro la fine di gennaio. Mancano poi altri 20 miliardi di dollari, “necessari” per il programma. Per Guterres, è quindi “molto importante” che i vaccini contro il coronavirus acquistati in eccesso da alcuni governi siano resi disponibili per Covax, al fine di poterli fornire ai paesi in via di sviluppo. Il segretario generale dell'Onu ha, infine, ringraziato la Germania per il suo impegno a favore del multilateralismo, definendola “un partner affidabile, generoso e veramente di esempio in questi tempi difficili e impegnativi”. Alla fine del 2020, la Germania cesserà di essere membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, funzione assunta il primo gennaio 2019. (Geb)