Coronavirus: Usa, 310.291 morti su 17.176.796 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli Stati Uniti salutano l'arrivo dei vaccini - e si preparano a festeggiare una stagione di vacanze radicalmente trasformata - ogni giorno vengono segnalati più decessi di Covid-19 che in qualsiasi momento prima durante la pandemia. Sono 310.291 i morti su 17.176.796 contagiati totali, secondo i dati della Johns Hopkins University. La nazione ha stabilito il record di morti in un arco di 24 ore, con più di 3.600, e per i nuovi casi segnalati, più di 245 mila. Il precedente record di casi è stato stabilito venerdì scorso, quando sono state annunciate più di 236.800 nuove infezioni, senza contare le decine di migliaia di casi significativamente più vecchi segnalati quel giorno. Negli Stati Uniti ogni giorno muoiono tre volte più persone rispetto a tre mesi fa, e il numero di nuovi casi è sei volte superiore a quello di allora. Inoltre, con le grandi città già devastate dal virus, ora si impone un tributo mortale a molte città di medie dimensioni. Nell'ultima settimana, poco più del 30 per cento dei decessi legati al coronavirus della nazione sono stati segnalati nel Sud, e quasi il 30 per cento nel Midwest. La Pennsylvania, l'Arizona e il Kansas in particolare hanno visto una crescita vertiginosa del numero di morti negli ultimi sette giorni; il Nord e il Sud Dakota hanno registrato il maggior numero di morti in relazione alle dimensioni delle loro popolazioni. (Nys)