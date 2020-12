Brasile: ministro Turismo chiede di evitare lockdown per non rallentare ripresa settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro del Turismo, Gilson Machado, ha lanciato oggi appello a governatori e sindaci affinché non decretino nuovi lockdown o misure estreme di distanziamento sociale per contenere la pandemia di coronavirus, per evitare di arrecare danno alla ripresa del settore turistico. "Il turismo non può resistere a un seconda ondata di chiusure. L'imprenditore turistico, che genera lavoro e reddito, oggi ha più paura di un decreto che della malattia stessa. Quindi questo è un appello che faccio in quel momento", ha detto, durante la sua cerimonia di insediamento. Machado vede già una ripresa economica nel turismo, poiché i turisti brasiliani che in precedenza si erano recati di più all'estero ora viaggiano principalmente in Brasile. "Oggi siamo il paese dell'America latina che ha il maggior potenziale di crescita e la migliore velocità di ripresa nel turismo, per questo, abbiamo un ruolo molto importante", ha detto. Gilson Machado, descritto come fedelissimo del presidente oltre che amico "fraterno" di uno dei suoi figli, è stato il titolare della Agencia Brasileira de Promocao Internacional do Turismo (Embratur) fino allo scorso 10 dicembre quando è stato scelto per sostituire Marcelo Alvaro Antonio alla guida del ministero.(segue) (Brb)