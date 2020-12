 Argentina: legalizzazione aborto, Senato pronto a dibattere in seconda lettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato dell'Argentina ha approvato oggi in sede di commissione il progetto di legge sulla legalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza (Ive). Il testo è pronto adesso per essere dibattuto in seconda lettura dopo essere stato approvato nel primo passaggio alla Camera, l'11 dicembre, con 131 voti a favore, 117 contrari e 6 astensioni. Il progetto permette l'interruzione consentita della gravidanza fino alla quattordicesima settimana inclusa. Sono previste eccezioni oltre questo limite solo per i casi di violenza sessuale, di gestanti minori di 13 anni o in pericolo di vita. Il sistema sanitario, sia pubblico che privato, è obbligato a dare corso gratuitamente alla richiesta di aborto entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda. Il progetto consente l'obiezione di coscienza da parte del medico che dovrà comunque farsi garante della realizzazione della pratica. Il provvedimento è accompagnato da un secondo progetto, denominato "Programma dei mille giorni", che punta alla tutela delle donne che scelgono invece di portare avanti la gravidanza "rafforzando le cure integrali della donna durante la gestazione e dei suoi figli durante i primi anni di vita". (segue) (Abu)