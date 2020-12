Usa-Turchia: Pompeo discute delle sanzioni con il ministro degli Esteri Cavosoglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha parlato questa settimana con il Ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu per discutere l'imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti, il 14 dicembre, alla Turchia per l'acquisto del sistema di difesa missilistico S-400 di fabbricazione russa, come richiesto dal Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Lo fa sapere il dipartimento di Stato in una nota. Pompeo ha detto a Cavusoglu che l'acquisto del sistema S-400 da parte della Turchia mette in pericolo la sicurezza del personale e della tecnologia militare statunitense e consente l'accesso russo alle forze armate e all'industria della difesa turca. Il segretario ha sottolineato che l'obiettivo delle sanzioni è quello di impedire alla Russia di ricevere entrate, accesso e influenza sostanziali, e non sono intese a minare le capacità militari o la prontezza al combattimento della Turchia o di qualsiasi altro alleato o partner statunitense.(Nys)