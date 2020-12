Governo: Iv, per andare avanti servono proposte concrete e coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per andare avanti con l’esperienza di governo, secondo la delegazione di Italia viva che oggi ha incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “servono proposte concrete e scelte coraggiose”. A sottolineato è stata la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, lasciando palazzo Chigi. Ad ogni modo, il presidente Conte ha giudicato “costruttivo il nostro documento” e su questo “ci farà sapere”. Di certo, come ribadito al presidente Conte, non si tratta di “una questione di poltrone”, ha concluso il ministro. (Rin)