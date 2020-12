Messico: Banca centrale conferma tasso di sconto al 4,25 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei governatori ha ritenuto che un nuovo stop ai tagli del tasso, dopo quello deciso a novembre, dà modo di accompagnare la dinamica dell'inflazione rispetto alla meta del 3 per cento, con la possibile variazione di un punto percentuale in più e in meno. La Banca ha infatti sottolineato che tra ottobre e novembre, l'indice dei prezzi al consumo è passato dal 4,09 al 3,33 per cento annuo. La decisione tiene inoltre conto del fatto che la conferma del 4,25 decisa a novembre ha avuto un buon impatto sull'andamento del tasso di cambio della divisa nazionale. Il tasso di sconto era stato portato all'attuale livello nella riunione di settembre, con il consenso di tutti i governatori. Si era trattato dell'undicesimo taglio consecutivo, che riportava l'indice al livello di settembre 2016. A dicembre del 2018, con l'insediamento del governo dell'attuale presidente Andres Manuel Lopez Obrador, il tasso era dell'8,25 per cento, mentre all'inizio dell'anno era del 7,25 per cento. (Mec)