Usa: Biden, sicurezza informatica la mia priorità contro hacker russi

- Il Presidente eletto Joe Biden oggi ha fatto voto di elevare la sicurezza informatica a un "imperativo" quando entrerà in carica, e ha detto che "non se ne starà in disparte" di fronte agli attacchi cibernetici che hanno colpito il governo degli Stati Uniti. Lo riporta il sito "The Hill". Biden ha affermato che la sua amministrazione imporrà "costi sostanziali" agli individui responsabili di attacchi cibernetici dolosi al fine di scoraggiare tale attività. "I nostri avversari devono sapere che, in qualità di Presidente, non me ne starò con le mani in mano di fronte agli attacchi informatici alla nostra nazione", ha detto Biden. All'inizio di questa settimana, è stato rivelato che gli hacker stranieri hanno violato un provider di terze parti con sede ad Austin, SolarWinds, che ha vari clienti tra il governo e il settore privato. Si dice che gli hacker abbiano violato alcune agenzie governative, tra cui il Ministero del Tesoro, l'Homeland Security e il Dipartimento del Commercio. La "Washington Post" ha riferito che i funzionari statunitensi ritengono che dietro l'attacco informatico ci siano gli hacker russi. (Nys)